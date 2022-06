Ballottaggi: il centrosinistra conquista 7 capoluoghi. Tommasi sindaco di Verona Damiano Tommasi è il nuovo sindaco di Verona. Da giocatore de La Fiorita a primo cittadino

Il centrosinistra vince ai ballottaggi di sette capoluoghi, col centrodestra che diviso non sfonda. La coalizione voluta dal Pd conquista Verona, Parma, Piacenza, Cuneo, Catanzaro, Alessandria e Monza. Affluenza del 42,16%, in netto calo rispetto al 54,11% del primo turno. Damiano Tommasi, del centrosinistra, è il nuovo sindaco di Verona. Conosciuto in Repubblica per aver vestito la maglia de La Fiorita nelle coppe.

