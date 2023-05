Ballottaggi in 41 comuni, primo turno delle comunali in Sicilia e Sardegna: affluenza in calo

Ballottaggi in 41 comuni, primo turno delle comunali in Sicilia e Sardegna: affluenza in calo.

Urne aperte per i ballottaggi in 7 capoluoghi e 34 comuni e per il primo turno delle comunali in Sicilia e Sardegna. Affluenza in calo alle 19: ad oltre metà dei rilevamenti delle sezioni (856 su 1.595) i votanti sono stati il 27,9% (erano stati il 36,12% al primo turno). In Sardegna, dove si vota al primo turno per 171 comuni, l'affluenza parziale alle ore 19 è del 39,2% (48,74% alle precedenti comunali).

Gli elettori coinvolti complessivamente nei ballottaggi sono 1.340.688. Il voto riguarda uno dei due candidati in 7 capoluoghi: Vicenza, Massa, Pisa, Siena, Terni, Ancona, Brindisi. Urne aperte anche per il primo turno in 128 Comuni siciliani, tra cui Trapani, Siracusa, Ragusa e Catania. Il ballottaggio è in programma domenica 11 e lunedì 12 giugno. Analogo calendario in Sardegna, dove gli elettori andranno alle urne per il primo turno delle Comunali in 39 centri.

