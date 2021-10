COMUNALI Ballottaggi: si vota fino alle 15, affluenza in calo

Ballottaggi: si vota fino alle 15, affluenza in calo.

Hanno riaperto alle 7 di stamane i seggi per i ballottaggi alle Comunali; si voterà fino alle ore 15. Subito dopo lo spoglio delle schede. Si vota per scegliere il sindaco di 65 Comuni, tra cui 10 capoluoghi di provincia: Roma, Torino, Trieste, Varese, Savona, Latina, Benevento, Caserta, Isernia e Cosenza. Coinvolti circa 5 milioni di elettori. L'affluenza si conferma in calo in Emilia-Romagna nella prima giornata di voto. A Cattolica (Rimini) ha votato il 36,25% (contro il 39,26%). Il sindaco del M5s, Mariano Gennari, affronta Franca Foronchi del centrosinistra. In Italia è del 33,32% l'affluenza alle urne rilevata alle 23.

