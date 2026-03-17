TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
09:48 Il Consiglio riprende dopo l’elezione dei Capitani Reggenti: scontro su inchiesta e “Piano parallelo” 07:43 Medio Oriente, Israele colpisce Teheran e Beirut: escalation mentre Trump resta isolato su Hormuz 07:10 22 i gol della 27ª in Serie D Girone F: domina l'Ancona, sospesa Teramo – Ostiamare 07:06 Bocce: Montecerreto porta San Marino nel campionato juniores
  1. Home
  2. News
  3. Italia

Balneari in piazza: protesta contro la Bolkestein davanti a Montecitorio

Operatori da tutta Italia chiedono al Governo di fermare le gare sulle concessioni: “A rischio migliaia di imprese”

17 mar 2026
Balneari in piazza: protesta contro la Bolkestein davanti a Montecitorio

Tornano in piazza i balneari italiani, con una protesta nazionale che ieri ha portato centinaia di operatori davanti a Montecitorio. A guidare la mobilitazione il movimento “Balneatori Incazzati Uniti”, nato spontaneamente e già protagonista di iniziative nelle scorse settimane. Nel mirino la direttiva Bolkestein e il rischio di gare per le concessioni demaniali, considerate una minaccia per oltre 30mila imprese familiari.

La protesta, partita con un presidio sotto la sede di Confcommercio, si è poi spostata davanti alla Camera, tra striscioni e slogan contro il Governo. I manifestanti chiedono un confronto diretto e accusano l’esecutivo di aver cambiato posizione rispetto al passato, citando anche dichiarazioni della premier Giorgia Meloni contro la direttiva.

Secondo i balneari, le concessioni non rientrano nell’ambito della normativa europea e non esisterebbe una reale scarsità della risorsa spiaggia. Una linea condivisa anche da Assobalneari Italia, che parla di “interpretazione distorta” della direttiva e invita il Governo a difendere il settore nelle sedi europee.

La tensione cresce mentre si attende il bando tipo per le riassegnazioni: un passaggio decisivo che potrebbe ridisegnare il futuro del comparto. Intanto i manifestanti annunciano nuove iniziative, pronti a proseguire la mobilitazione fino a ottenere risposte concrete.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Italia