Balneari in piazza: protesta contro la Bolkestein davanti a Montecitorio

Tornano in piazza i balneari italiani, con una protesta nazionale che ieri ha portato centinaia di operatori davanti a Montecitorio. A guidare la mobilitazione il movimento “Balneatori Incazzati Uniti”, nato spontaneamente e già protagonista di iniziative nelle scorse settimane. Nel mirino la direttiva Bolkestein e il rischio di gare per le concessioni demaniali, considerate una minaccia per oltre 30mila imprese familiari.

La protesta, partita con un presidio sotto la sede di Confcommercio, si è poi spostata davanti alla Camera, tra striscioni e slogan contro il Governo. I manifestanti chiedono un confronto diretto e accusano l’esecutivo di aver cambiato posizione rispetto al passato, citando anche dichiarazioni della premier Giorgia Meloni contro la direttiva.

Secondo i balneari, le concessioni non rientrano nell’ambito della normativa europea e non esisterebbe una reale scarsità della risorsa spiaggia. Una linea condivisa anche da Assobalneari Italia, che parla di “interpretazione distorta” della direttiva e invita il Governo a difendere il settore nelle sedi europee.

La tensione cresce mentre si attende il bando tipo per le riassegnazioni: un passaggio decisivo che potrebbe ridisegnare il futuro del comparto. Intanto i manifestanti annunciano nuove iniziative, pronti a proseguire la mobilitazione fino a ottenere risposte concrete.







