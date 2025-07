SPIAGGE Balneari, l’Ue blocca gli indennizzi: nessun risarcimento per chi perderà la concessione Lettera della Commissione stoppa il decreto Salvini. Protestano associazioni di categoria, infuria il dibattito politico: Pd e Più Europa attaccano, Assobalneari insorge

Balneari, l’Ue blocca gli indennizzi: nessun risarcimento per chi perderà la concessione.

Lo scontro sulle concessioni balneari si accende dopo l’ultima comunicazione arrivata da Bruxelles: l’Unione Europea ha ribadito che non sono ammesse forme di indennizzo per i concessionari che, a partire dal 30 giugno 2027, perderanno la spiaggia in seguito ai bandi pubblici previsti dalla direttiva Bolkestein. Una posizione chiara, notificata con una lettera ufficiale inviata al governo italiano il 7 luglio, che rischia di affondare il decreto indennizzi su cui stava lavorando il Ministero delle Infrastrutture guidato da Matteo Salvini.

"Ci mette in difficoltà – ha commentato Mauro Vanni, presidente di Confartigianato Imprese Balneari – migliaia di famiglie rischiano di trovarsi con nulla in mano dopo decenni passati a valorizzare un’impresa e il territorio. È un esproprio, non della spiaggia, ma di tutto ciò che vi è stato realizzato sopra".

Anche Diego Casadei (Oasi Balneari) chiede una risposta politica concreta: "Se il governo ci ha convocato per tutelare le specificità delle nostre spiagge, ora deve difenderle in Europa. Altrimenti è stata solo una perdita di tempo". Una possibile via d’uscita, suggerita nella stessa nota Ue, è quella di accordi privati sui beni amovibili – cabine, chioschi, ombrelloni – ma servirebbe un coordinamento locale che oggi manca.

Durissimo l’attacco del deputato Pd Andrea Gnassi, che parla di "pastrocchio del governo Meloni", colpevole – a suo dire – di aver "illuso i balneari con promesse irrealizzabili" e di non aver mai realmente trattato con Bruxelles. Ancora più critico Matteo Hallissey di Più Europa, che accusa la “lobby dei balneari” e invoca gare immediate "per liberare le spiagge occupate da anni come se fossero proprietà private".

Dall’altro lato, la reazione di Fabrizio Licordari, presidente di Assobalneari Federturismo Confindustria, è una vera chiamata alle armi: "Ancora una volta da Bruxelles arriva un diktat che sa di ricatto. Ma stavolta l’Italia non può piegarsi: la Bolkestein non è un obbligo, è una scelta politica. Le nostre spiagge non sono in saldo".

Intanto la Commissione europea, tramite il portavoce Thomas Regnier, precisa che il "dialogo con le autorità italiane prosegue" alla ricerca di una soluzione costruttiva. Ma tra ricorsi, proteste, accuse incrociate e una procedura di infrazione in corso da oltre 1700 giorni, la sensazione è che la strada per uscire dall’impasse sia ancora lunga e in salita.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: