Balneari, Sib Rimini: incontro costruttivo con assessora Emilia Romagna

Quello andato in scena con l'assessora regionale al Turismo, Roberta Frisoni, sul fronte delle concessioni balneari legate alla direttiva Bolkestein e dell'ordinanza sul salvamento è stato "un incontro positivo e costruttivo". A dirlo il presidente del Sib-Confcommercio per la provincia di Rimini Riccardo Ripa, secondo cui si è trattato di "un primo appuntamento" al fianco delle altre rappresentanze regionali del comparto, "per affrontare insieme alle istituzioni due temi molto importanti per la categoria".

In particolare, dice l'esponente del Sib riminese, "sia per quanto riguarda l'ordinanza, sia per la stesura dei bandi, come rappresentanti dei balneari chiediamo linee comuni e chiare, un coordinamento a livello regionale e lo spirito collaborativo che già si è visto a questo primo appuntamento istituzionale. Siamo fiduciosi che si riesca a stabilire un percorso di collaborazione attiva con l'assessorato regionale - conclude Ripa - per salvaguardare il nostro sistema balneare, fiore all'occhiello del turismo regionale".