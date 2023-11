BALNEARI Balneari, Sib Rimini: "Ora ci aspettiamo chiarezza da Parlamento e Governo" La Corte di Cassazione annulla la sentenza per cui le concessioni demaniali sarebbero scadute il 31 dicembre

Alla luce della decisione della Corte di Cassazione che ha annullato la sentenza con cui il Consiglio di Stato aveva sancito la scadenza delle concessioni demaniali al 31 dicembre prossimo, "ora ci aspettiamo che finalmente arrivi ulteriore chiarezza, a cominciare dal Parlamento e dal Governo, a cui questa sentenza riaccredita ufficialmente il diritto di esercitare il proprio potere normativo sulla questione".

Così, in una nota, Riccardo Ripa, presidente del Sib-Confcommercio della provincia di Rimini. "Accogliamo con grande soddisfazione questa sentenza della Corte di Cassazione - osserva - che dà ragione al ricorso presentato dal nostro sindacato. Siamo felici che da questo atto, di cui siamo stati i promotori, sia nata un'azione a favore di tutto il comparto dei balneari".

A giudizio dell'esponente del Sib riminese, "in passato la politica è stata assente e quel vuoto è stato colmato dal comparto giudiziario: abbiamo bisogno che la politica torni al centro di questa partita perché questo è il suo compito. I tempi degli indugi sono finiti: ci attendiamo risposte definitive e celeri - conclude Ripa - per programmare il futuro di migliaia di famiglie e di imprese, in particolar modo sul nostro territorio da sempre vocato al turismo balneare".

