MARE Balneazione in Romagna, acque ok in 94 tratti su 98 Valori oltre i limiti a Goro, Cesenatico e Milano Marittima

Il campionamento delle acque marine effettuato lunedì 27 maggio in 98 punti della riviera ha confermato parametri nella norma in quasi tutte le località della Riviera dell'Emilia-Romagna.

Fanno eccezione 4 casi relativi al superamento dei valori soglia a Goro (nell’area denominata “Scanno Punto a 100 m ovest diga destra Po di Goro”), a Cesenatico (le due aree a nord e a sud del Porto Canale) e in un breve tratto a Cervia-Milano Marittima (il punto denominato “100 m sud foce scolo Cupa”).

Per questi tratti di mare verranno emanate dai sindaci ordinanze di non balneabilità fino al rientro al di sotto delle soglie previste, che solitamente avviene in breve tempo, e i campionamenti saranno ripetuti fino a quando i parametri non risulteranno conformi.

