Balneazione in Romagna: controlli al via, ma al momento nessun divieto

Giorni cruciali per la balneazione in Romagna. Iniziano infatti domani i campionamenti di Arpae per controllare la qualità delle acque in 98 punti della Costa. La stagione balneare è già stata fatta slittare al 2 giugno proprio a causa dell'alluvione che ha colpito le località romagnole la scorsa settimana. Preoccupano gli effetti dei detriti trasportati dalla corrente, le contaminazioni dovute a fogne, idrocarburi e ad acque stagnanti.

Il presidente dell'Ausl Romagna, Corradori, condivide la scelta fatta di posticipare l'inizio della stagione balneare e, di conseguenza, dei campionamenti, mentre dal canto suo l'assessore regionale a turismo Corsini sottolinea che al momento non è in vigore alcun divieto di balneazione.

E il sindaco di Rimini Sadegholvaad usa le sue pagine social proprio per sgomberare il campo da false immagini sullo stato del mare. Dopo che nella calda giornata di ieri le spiagge sono state prese d'assalto, il primo cittadino ha postato un video in cui una bambina gioca in acqua commentandolo con "il mare è belo, pulito e azzurro".

"Giugno parte con il freno a mano tirato, - evidenzia Carasso, presidente di promozione alberghiera - ma il ponte del 2 giugno, con la fera del Wellneness, il concerto di Vasco e la Pentecoste cara ai turisti tedeschi, "dimostrerà a tutti che in riviera è tutto a posto".