Balzo dell'inflazione, +3,2% rispetto a un anno fa

Balzo dell'inflazione a maggio, l'Istat conferma. L'indice dei prezzi registra un +0,4% su base mensile, e addirittura del +3,2% su base annua, dal 2,7% che era in aprile. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi dei prodotti energetici, ma anche di quelli dei trasporti e per la cura della persona.

E mentre il ministro della Sanità, Orazio Schillaci, annuncia che la presidente del Consiglio Meloni al prossimo vertice europeo solleverà la questione del virus Ebola, per convergere a livello di Unione, spiega il ministro, sul tipo di misure già adottate in Italia che il governo ritiene idonee sia a garantire sicurezza sia a evitare dinamiche negative nei rapporti con gli Stati Uniti, a Montecitorio inizia la maratona sulla legge elettorale, che la maggioranza vuole portare in Aula il 26 giugno. Già cassati 250 emendamenti, la quasi totalità sono delle minoranze. La recente sentenza del Tar sembra infine mettere la parola fine alle mire di Steve Bannon, ex consigliere strategico di Donald Trump, sull'Abbazia di Trisulti, che rimarrà patrimonio della comunità, sottolinea Nicola Fratoianni, Alleanza Verdi-Sinistra, che sottolinea come “Grazie alle battaglie dei comitati locali e grazie alle inchieste giornalistiche italiane ed estere, si è arrivati a questo esito che permetterà alla collettività di poter continuare ad usufruire di questo gioiello, che non diventerà il quartier generale dell'odio e dei pregiudizi dell'estrema destra mondiale”.