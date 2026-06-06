Bambino di 4 anni investito da un'auto a Montalbano

Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di venerdì 5 giugno a Montalbano di San Giovanni in Marignano, nel Riminese. Intorno alle 19, lungo via Tribbio, all'altezza del civico 26, un bambino di 4 anni è stato investito da una Renault Clio condotta da una giovane donna che stava percorrendo la strada. Secondo una prima ricostruzione, piccolo è stato urtato dalla parte anteriore destra dell'autovettura, riportando un grave trauma alla testa.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 partita da Cattolica. Valutate le condizioni del bambino, il personale sanitario ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso decollato da Ravenna. Dopo essere stato stabilizzato, il bambino è stato caricato a bordo e trasportato d'urgenza all'ospedale Ospedale Maurizio Bufalini di Cesena. Le sue condizioni vengono definite gravi.







