Bambino ferito a Rimini, l'azienda: "Madre e figlio sono scesi prima della fermata e del termine della corsa"

In riferimento all’articolo dal titolo “Incidente con trenino turistico a Rimini, ferito bimbo di tre anni”, pubblicato il 22 luglio 2026, gli avvocati Margherita Patrignani e Filomena Villa, legali della società Bepast Tourist S.r.l., rilevano che "la ricostruzione della dinamica del preteso sinistro non è stata riportata in modo corretto, risulta inesatta e gravemente incompleta, né è stata verificata con il nostro Assistito, né con il conducente del mezzo. Tale circostanza comporta la lesione del diritto all'immagine" del legale rappresentante Giancarlo Frisoni "e della Bepast, che da anni opera nel settore dei trenini turistici in modo diligente e professionale".

"In realtà - scrivono i legali - madre e bambino – pur non essendo stata raggiunta la fermata né terminata la corsa – decidevano autonomamente di scendere dal trenino; tale imprudenza avrebbe così comportato la caduta del minore. Nell'immediatezza dell'accaduto il conducente prestava assistenza e verificava, unitamente alla madre del minore, che non emergevano apparenti conseguenze tali da rendere necessario l'intervento dei soccorsi. Solo successivamente, a distanza di circa un'ora dall'evento, la madre del bambino ritornava sul luogo richiedendo l'intervento del personale del 118 e della Polizia Locale.

L'articolo, già a partire dal titolo e dall'impostazione complessiva, induce il lettore a ritenere che il minore sia rimasto ferito a causa della circolazione del trenino turistico o di una sua manovra, circostanza che non corrisponde ai fatti e che attribuisce indebitamente al mezzo e al suo conducente una dinamica diversa da quella realmente verificatasi".









