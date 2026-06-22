Bambino precipita in una scarpata, i genitori per salvarlo restano bloccati: doppio intervento del Soccorso Alpino nel Pesarese

Pomeriggio particolarmente impegnativo per il Soccorso Alpino e Speleologico Marche, chiamato a intervenire in due diverse emergenze tra i comuni di Cagli e Piobbico, in provincia di Pesaro e Urbino. Il primo allarme è scattato nella zona tra Cagli e Pianello, dove un bambino è scivolato lungo una scarpata terminando in un'area impervia a pochi metri da un corso d'acqua. Nel tentativo di raggiungerlo e prestargli aiuto sono precipitati lungo il pendio anche i genitori. Mentre la madre è riuscita a risalire autonomamente, il padre è rimasto bloccato insieme al figlio in una posizione particolarmente difficile da raggiungere.

Sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Marche che hanno predisposto manovre di recupero su corda, riuscendo a mettere in sicurezza prima il bambino e successivamente il padre. Alle operazioni hanno partecipato anche i Vigili del Fuoco.

Concluso il primo intervento, le squadre sono state immediatamente dirottate verso la Falesia del Re, nel territorio comunale di Piobbico, dove un arrampicatore era precipitato durante un'attività di scalata. I tecnici del Soccorso Alpino hanno raggiunto il ferito in parete, prestando le prime cure e procedendo alla sua stabilizzazione. Considerata la complessità dello scenario, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso Icaro 02. L'uomo è stato recuperato mediante verricello dal tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino a bordo dell'elicottero e successivamente trasportato alla piazzola di Cagli, da dove è stato trasferito in ospedale per ulteriori accertamenti e cure.











