Bambino trovato solo in strada di notte ad Ancona: lo riportano a casa i poliziotti

I poliziotti notano un bambino vagare in strada durante la notte, lo rassicurano e poi lo riaffidano ai genitori. E' accaduto ad Ancona, nella notte intorno alle 2. Durante un normale servizio di controllo del territorio, transitando in via della Montagnola, gli agenti hanno notato un bambino camminare a bordo strada. La Volante si è fermata e i poliziotti hanno chiesto al minore se si fosse perso e cosa stesse facendo da solo per strada in piena notte. Lo hanno rassicurato mentre lo tenevano in sicurezza, riparandolo tra le due auto di servizio.

Il bambino, inizialmente spaesato, dopo aver acquisito fiducia nei suoi amici poliziotti ha iniziato a rispondere alle loro domande, riferendo di non sapere perché si trovasse lì; poi ha ricordato nomi e cognomi dei genitori. A quel punto sono partite le ricerche degli agenti che hanno rintracciato padre e madre del bambino.

Ascoltati entrambi riferivano che il figlio era stato messo a letto come tutte le sere e che, solo dopo che si era addormentato, avevano lasciato la sua cameretta, chiudendo anche la porta di ingresso a chiave. Nessuno dei due genitori si era accorto che il bambino si era svegliato e, forse per gioco, forse per prendere una boccata d'aria, era sceso in strada ed aveva iniziato a camminare senza una meta, fino all'incontro con i poliziotti che lo hanno riportato a casa da mamma e papà.