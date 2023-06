Banca del cuore, riparte la più grande campagna di prevenzione cardiovascolare

Riparte domani, in Italia, la più grande campagna di Prevenzione Cardiovascolare. È il “Truck Tour – Banca del cuore 2023”, iniziativa promossa dalla Fondazione per il Tuo cuore dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri col patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, di Rai-Responsabilità Sociale e di Federsanità-ANCI.

Il Progetto Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare Banca del Cuore si mette gratuitamente a disposizione della popolazione con screening cardiologici volti non solo alla prevenzione, attraverso la riduzione dei principali fattori di rischio, ma anche e soprattutto per aiutare la popolazione generale a scoprire eventuali effetti cardiologici, ancora non evidenti sul proprio sistema cardiovascolare.

Nei prossimi sei mesi, saranno 26 le città italiane in cui farà tappa un Jumbo Truck: Firenze, Perugia, Rieti, Roma, Salerno, Matera, Lecce, Bari, Pescara, Ancona, Acri, Cosenza, Motta S. Lucia, Reggio Calabria, Catania, Palermo, Oristano, Savona, Casale Monferrato, Torino, Aosta, Biella, Milano, S. Donà di Piave (VE), Udine e Piacenza. Durante la permanenza del Truck nelle singole città, si svolgeranno inoltre dibatti e incontri sul tema della prevenzione delle malattie cardiovascolari destinati a clinici.

Ai cittadini che afferiranno al Truck verrà consegnata una BancomHeart personale, una card unica al mondo che permette l’accesso 24 ore su 24 al proprio elettrocardiogramma, ai valori della pressione arteriosa, alle patologie sofferte, alle terapie assunte, agli stili di vita praticati e a tutti gli esami cardiologici e di laboratorio eseguiti.

SCOPRI QUI tutte le TAPPE del TOUR www.bancadelcuore.it