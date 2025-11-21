Bancarotta Cmv: chiesti 7 anni di carcere per l’ex amministratore Nicolini

Una pena di 7 anni di reclusione. È quanto chiesto ieri dalla Procura nei confronti dell’ex amministratore della Cmv, Sauro Nicolini, finito a processo con rito abbreviato davanti al gup Raffaele Deflorio per il crac del Gruppo, fallito nel 2017, con l’accusa di bancarotta distrattiva e fraudolenta.
Oltre a Nicolini, per tre altri imputati – tutti con ruoli dirigenziali nella società – è stata richiesta una somma di pene complessive superiori a 12 anni di carcere. Un quarto imputato è invece stato rinviato a giudizio.
Secondo l’accusa, l’imprenditore 68enne di Villa Verucchio, assistito dagli avvocati Carlo Alberto Zaina e Marco Zanotti, avrebbe utilizzato la vendita di immobili della Cmv per distrarre somme di denaro non dichiarate al Fisco per un ammontare stimato di almeno 6 milioni di euro, trasferendole successivamente nella Repubblica di San Marino con l’ausilio degli altri quattro indagati.
La difesa potrà esporre le proprie ragioni nella prossima udienza, fissata per metà gennaio, prima della pronuncia della decisione.