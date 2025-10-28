POLITICA ITALIA Banche tassate, Feltri: "Non sono il settore più redditizio in Italia al momento" Secondo l'ex direttore del "Domani" alla fine saranno proprio i correntisti ad essere più colpiti

Il tribunale dei ministri di Roma ha archiviato l'indagine a carico dei ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e del sottosegretario Alfredo Mantovano, indagati nell'ambito della vicenda Almasri. L'archiviazione è una conseguenza del voto alla Camera: l'Aula infatti il 9 ottobre aveva respinto la richiesta di autorizzazione a procedere, dunque è venuta a mancare la condizione di procedibilità. E dopo l'incontro di ieri a Palazzo Chigi con Giorgia Meloni, il presidente ungherese Viktor Orbán si è recato al ministero dei Trasporti per un “affettuoso incontro”, così recita la nota, col ministro Salvini. Massima sintonia sul contrasto all'immigrazione clandestina, si legge, così come viene sottolineato che Orbán si è soffermato anche davanti al plastico del Ponte sullo Stretto, collocato all'ingresso del ministero. Intanto c'è sempre discussione attorno alla decisione di tassare le banche, c'è chi se ne chiede il perché.

Nel video l'intervista a Stefano Feltri, direttore "Appunti"

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: