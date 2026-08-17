POLEMICA POLITICA Banchetto di Futuro Nazionale alle sorgenti del Tevere, scontro con il Pd I dem di Verghereto annunciano una segnalazione per la presunta occupazione abusiva del suolo pubblico. Francesco Minutillo replica: "Iniziativa perfettamente legittima"

Banchetto di Futuro Nazionale alle sorgenti del Tevere, scontro con il Pd.

Polemica politica alle sorgenti del Tevere, sul monte Fumaiolo, dopo l'iniziativa organizzata venerdì 14 agosto da alcuni esponenti di Futuro Nazionale, il movimento guidato da Roberto Vannacci. Nell'area dove nasce il fiume è stato allestito un banchetto per presentare idee e programma del partito e raccogliere nuove adesioni. In un post Francesco Minutillo, membro dell'Assemblea nazionale del movimento, aveva parlato di un gesto "dal forte valore simbolico".

A contestare l'iniziativa è il circolo del Partito Democratico di Verghereto, provincia di Forlì-Cesena, che sostiene che l'attività sia stata svolta senza autorizzazione per l'utilizzo del suolo pubblico, di competenza dell'Unione dei Comuni Valle del Savio. "Il Circolo del Partito Democratico di Verghereto esprime forte preoccupazione e ferma condanna", si legge nella nota, che definisce l'allestimento "in totale spregio delle regole e del territorio".

Il Pd giudica inoltre "inopportuno e grave" l'utilizzo a fini di propaganda di un'area naturalistica particolarmente frequentata in questi giorni e annuncia una segnalazione formale alle autorità competenti, chiedendo accertamenti ed eventuali sanzioni per l'occupazione del suolo.

Immediata la replica di Minutillo, che respinge le accuse: "Quella di Futuro Nazionale è stata un'iniziativa in pieno spirito dannunziano, perfettamente legittima ed anzi rispettosa del luogo e della normativa che regola la materia, che noi conosciamo bene, mentre il Pd a quanto pare no".

"Nessuna area è stata sottratta alla collettività e nessun visitatore è stato ostacolato. Abbiamo incontrato liberamente cittadini che, altrettanto liberamente, hanno scelto di fermarsi, ascoltare e confrontarsi con noi", conclude l'esponente di Futuro Nazionale. "Il PD si rassegni - scrive Minutillo in altro post -: la storia non si cancella e gli spazi pubblici non appartengono alla sinistra".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: