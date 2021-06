FURTO Banda di ragazzini deruba un negozio di Riccione: due denunciati dai Carabinieri

Una banda di ragazzini è entrata in azione, nella giornata di giovedì, per derubare un commerciante di Riccione. Il gruppo, entrato nell'attività commerciale, ha distratto il titolare mentre due di questi sono riusciti ad impossessarsi di una cassa acustica, un paio di occhiali ed alcuni oggetti di bigiotteria per poi scappare in tutta fretta. Il negoziante, accortosi di quanto accaduto, ha dato l'allarme facendo intervenire i carabinieri. I militari dell'Arma, dopo una breve ricerca, hanno individuato i malviventi poco lontano dall'attività commerciale e trovati in possesso della refurtiva. Ad essere denunciati a piede libero sono stati un maggiorenne e un minorenne che dovranno rispondere di furto.

