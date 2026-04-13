Banda italiana smantellata in Spagna: 21 furti in gioielleria | VIDEO

Ecco come agivano | Il VIDEO diffuso dalla Polizia di Stato

Operazione congiunta tra Policía Nacional e Polizia di Stato: smantellata una cellula itinerante di ladri italiani specializzati in furti di gioielli. Quattro persone, residenti a Roma, sono state arrestate con l’accusa di aver messo a segno 21 colpi in tutta la Spagna, per un valore complessivo superiore ai 500mila euro.

Secondo le indagini, il gruppo agiva con estrema rapidità e organizzazione: trasferte di pochi giorni, continui cambi di auto e telefoni, nessuna registrazione negli hotel e lunghi spostamenti quotidiani per depistare le ricerche. Un modus operandi che ha reso difficile l’identificazione, con gli investigatori che li descrivono come “fantasmi”.

La tecnica era collaudata: due donne entravano nelle gioiellerie fingendosi clienti, mentre una distraeva il personale l’altra sottraeva con abilità i tappetini con i gioielli, nascondendoli in borse o indumenti. I furti avvenivano senza violenza e senza destare sospetti.

Le indagini, avviate analizzando episodi simili anche risalenti a dieci anni fa, hanno portato all’individuazione del gruppo grazie alla collaborazione tra Italia e Spagna. Decisivo il monitoraggio dei movimenti degli indagati, intercettati lo scorso 30 marzo e arrestati il giorno successivo a Palencia, mentre si preparavano a nuovi colpi. Tre dei quattro arrestati sono stati posti in custodia cautelare in carcere.







