Banda picchiò due sessantenni a Rimini, preso un giovane.

Arrestato un altro componente della banda di giovani che la notte del 26 marzo aggredì e rapinò due sessantenni in piazza Cavour, in pieno centro storico a Rimini dopo una serata passata alle "cantinette". Questa mattina, in esecuzione di un'ordinanza di misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale per i minorenni di Bologna, i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale hanno arrestato un 18enne di origine albanese, considerato uno degli autori della violenta rapina. Il giovane andrà in un istituto penale minorile perché nel marzo scorso non aveva ancora compiuto 18 anni.

I carabinieri sono risaliti all'identità del giovane attraverso le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. Per quegli stessi fatti, il 15 aprile era stato arrestato un 28enne peruviano, ritenuto il leader di un gruppo di giovanissimi. Il Gip del tribunale dei minori di Bologna, ha definito le azioni del giovane albanese "estremamente gravi e indicative di una capacità di reiterazione di reati della stessa specie". Quella notte i due uomini, due amici che avevano appena finito di cenare in un ristorante del centro, erano stati accerchiati dal gruppo di giovani, forse con la scusa di un'occhiata ad una ragazza, picchiati e rapinati. I due, soccorsi dal 118, erano stati portati in ospedale dove i medici avevano stabilito prognosi di 15 giorni.

