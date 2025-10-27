Banda sospettata di furti fermata Rimini, fra loro un evaso dai domiciliari: tre denunce un arresto

È partita nella tarda serata del 20 ottobre l’operazione della Polizia Locale di Rimini che ha portato a tre denunce e a un arresto in custodia cautelare.

Gli agenti della squadra giudiziaria, durante un controllo in borghese nella zona di Miramare, hanno fermato un’auto che si aggirava con fare sospetto. A bordo del veicolo sono stati identificati quattro occupanti — due uomini, una donna e un quarto soggetto poi allontanatosi — e trovati diversi oggetti di origine sospetta. Gli approfondimenti hanno permesso di accertare che si trattava di refurtiva per un valore di circa 600 euro, rubata poco prima in un hotel di Bellariva.

I tre fermati sono stati denunciati a piede libero per furto aggravato in concorso, mentre il conducente dell’auto, un 45enne già ai domiciliari per reati analoghi, è stato deferito anche per evasione.

Nella notte tra il 24 e il 25 ottobre lo stesso uomo è stato nuovamente intercettato dagli agenti alla guida di un’auto con i fari spenti. Fermato e riconosciuto, è stato arrestato su disposizione del Pubblico Ministero e il giudice, in sede di convalida, ha disposto per lui la custodia cautelare in carcere. Sono in corso accertamenti investigativi per verificare il coinvolgimento della banda in altri furti avvenuti in zona.







