Bandiera a mezz'asta e minuto di silenzio nella prima Giornata in memoria delle vittime del Covid

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, è atteso a Bergamo, città simbolo nella prima ondata dello scorso anno, nella prima Giornata nazionale in memoria delle vittime della pandemia di Covid-19. Come stabilito dal Parlamento per legge, da quest'anno il 18 marzo diventa la data per commemorare gli oltre 100 mila italiani che hanno perso la vita per il Covid-19. Alle 11 verrà deposta una corona di fiori al Cimitero monumentale della città, ma si terranno iniziative e cerimonie in tutta Italia.

Il presidente dell'Anci, Antonio Decaro, ha inviato una lettera a tutti i sindaci italiani perché partecipino con un minuto di silenzio da osservare alle 11, in concomitanza con l’arrivo a Bergamo del presidente del Consiglio, al cospetto della bandiera italiana a mezz’asta. Al Senato un minuto di silenzio e bandiere a mezz'asta. Su iniziativa del Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, nella giornata del 18 marzo i presidenti delle commissioni rispetteranno un minuto di silenzio all'inizio delle attività parlamentari.