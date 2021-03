COMMEMORAZIONE Bandiera a mezz'asta e minuto di silenzio nella prima Giornata in memoria delle vittime del Covid

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi è a Bergamo, città simbolo nella prima ondata dello scorso anno, nella prima Giornata nazionale in memoria delle vittime della pandemia di Covid-19. Draghi ha posato una corona d'alloro sulla stele dedicata al cimitero monumentale di Bergamo, mentre veniva letta la poesia di Ernesto Olivero che è scolpita sulla stessa.

Come stabilito dal Parlamento per legge, da quest'anno il 18 marzo diventa la data per commemorare gli oltre 100 mila italiani che hanno perso la vita per il Covid-19.

Il presidente dell'Anci, Antonio Decaro, ha inviato una lettera a tutti i sindaci italiani perché partecipino con un minuto di silenzio da osservare alle 11, in concomitanza con l’arrivo a Bergamo del presidente del Consiglio, al cospetto della bandiera italiana a mezz’asta. Al Senato un minuto di silenzio e bandiere a mezz'asta. Su iniziativa del Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, nella giornata del 18 marzo i presidenti delle commissioni rispetteranno un minuto di silenzio all'inizio delle attività parlamentari.

