Bandiere Blu: 246 Comuni premiati, 10 in Emilia-Romagna. Cattolica tra i nuovi ingressi

Sventolano sempre più bandiere blu sulle spiagge italiane: le regioni più premiate sono Liguria, Puglia, Calabria. 15 i nuovi ingressi, tra cui Cattolica, e 5 gli esclusi. Il riconoscimento viene assegnato sulla base di 32 criteri stabiliti dalla Foundation for environmental education (Fee). Per averlo occorrono eccellenti condizioni del mare negli ultimi quattro anni, efficienza della depurazione e della gestione dei rifiuti. Ad aggiudicarselo quest'anno 246 Comuni rivieraschi, 10 in più dell'anno scorso, che assieme agli approdi turistici (487 lidi in totale) corrispondono all'11% delle spiagge premiate a livello mondiale. La cerimonia nella sede del Cnr a Roma, alla presenza dei sindaci. L'Emilia-Romagna in totale porta a casa 10 bandiere blu: 9 conferme e una novità.

Cattolica festeggia il nuovo ingresso con la sindaca Franca Foronchi: “Abbiamo raggiunto l'obiettivo – commenta – ma rimane l'impegno per migliorare vivibilità, attrattività e sostenibilità del nostro litorale”. Gatteo Mare si conferma per il terzo anno consecutivo: “Un riconoscimento che ci rende orgogliosi – sottolinea il sindaco Roberto Pari –. Anche per il prossimo biennio abbiamo in programma importanti interventi di riqualificazione e miglioramento della qualità ambientale”. Per Riccione si tratta della “conferma della qualità del lavoro svolto dal Comune e da tutto il sistema cittadino”. Mantiene il vessillo ormai da diversi anni anche Misano Adriatico: “Oltre ad un’eccellente qualità delle acque – ricorda l'assessore all'Ambiente Nicola Schiardi - possiamo vantare servizi di primo livello e una capillare rete di piste ciclabili”. Bandiera blu anche a Bellaria Igea Marina, Cesenatico, Ravenna, Cervia, San Mauro e Comacchio.

