RICONOSCIMENTI Bandiere Blu, il ministro Musumeci: "Se il mare potesse parlare direbbe aiutatemi, non sto molto bene" Assegnati i vessilli 2024, che salgono a 236 con 14 nuovi ingressi

Assegnate le Bandiere Blu 2024, quest'anno salite a 236 con 14 nuovi ingressi. Dieci comuni in più dell'anno scorso per le Bandiere Blu, 38esima edizione, come sempre partecipata dagli amministratori di tutta Italia, per 485 spiagge con mare eccellente in totale. Sul podio sempre prima la Liguria, anche se perde due vessilli, ma ne conferma 34. La Puglia sale a 24, mentre tra le nuove entrate c'è Porto Sant'Elpidio, nelle Marche. Tra le spiagge riconfermate, Riccione e Cervia. In rappresentanza del governo il ministro per le Politiche del mare, Nello Musumeci.

Nel video le interviste a Claudio Mazza, presidente Fondazione Fee Italia; Christian Andruccioli, assessore Ambiente Comune di Riccione; Cesare Zavatta, assessore Scuola e Cultura Comune di Cervia; Nello Musumeci, ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare

