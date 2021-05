Bando servizio gas: i lavoratori protestano a Rimini Assessore Brasini: "È la legge a imporre il bando europeo"

Si sono dati appuntamento in piazza Cavour, con i loro gilet gialli, cartelli di protesta e fischietti. I lavoratori del settore gas di Rimini chiedono a gran voce che il Comune modifichi il bando di gara per l'affidamento in concessione del servizio, inserendo principi di territorialità e stabilità occupazionale. “Mancano tutele” – attaccano, invocando continuità, e sicurezza degli impianti. “Ne va – spiegano – della qualità del servizio. Rischiano non solo i lavoratori, ma tutta la cittadinanza”. “Da parte del Comune di Rimini - dichiara l’assessore Gian Luca Brasini- c’è tutta la volontà di tutelare i lavoratori, attraverso la normativa vigente”. Ricorda che è la legge a imporre il bando europeo “ed è la stessa legge, per la tutela degli interessi dei cittadini e della trasparenza, a volere la gara pubblica per un settore che è in ritardo di anni sul problema. Nei prossimi giorni – assicura - ci renderemo disponibili ad incontrare ancora una volta rappresentanze dei lavoratori cercando soluzioni che, deve essere chiaro, non potranno essere individuate fuori dal perimetro normativo che altrimenti renderebbe attaccabile il bando stesso con danno evidente per i cittadini e le comunità locali”.

Nel servizio le interviste a dipendenti e ai sindacalisti Francesca Lilla Parco, Segretario Generale FILCTEM CGIL e Cristian Fabbri di FEMCA CISL DI Rimini

