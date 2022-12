Bankitalia: Codacons, debito è quasi 47mila euro a cittadino Il Governo Meloni cambi di direzione rispetto al passato

Il debito pubblico dell'Italia pesa per ben 46.962 euro a cittadino residente, neonati inclusi, 107.152 euro a famiglia. Lo denuncia il Codacons, commentando i dati diffusi oggi da Bankitalia relativi al debito registrato a ottobre. "Il debito pubblico torna ad aumentare sensibilmente, e ha raggiunto un nuovo record, salendo in un solo mese di 27,7 miliardi di euro - spiega il presidente Carlo Rienzi - Una zavorra pesantissima per il paese di cui faranno le spese le generazioni future, senza contare che il debito pubblico rischia di crescere ulteriormente a causa delle emergenze economiche scoppiate in Italia, dalle bollette all'inflazione". "Una situazione insostenibile per la nostra economia che il Governo Meloni deve affrontare attraverso un cambio di direzione rispetto al passato e misure realmente efficaci in grado di ridurre un debito mostruoso" conclude Rienzi.

