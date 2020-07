Bankitalia: "Crisi economica post Covid, il debito pubblico delle amministrazioni sale ad oltre 2.500 miliardi di euro"

Gli effetti nefasti dell'emergenza sanitaria sono già evidenti dalle cifre diffuse da Bankitalia, per la quale a maggio il debito delle amministrazioni pubbliche è stato pari ad oltre 2.500 miliardi, 40 miliardi e mezzo in più su aprile. E' solo un assaggio, puntualizzano da via Nazionale, dell'impatto della crisi Covid sui conti pubblici: solo a maggio, le entrate tributarie contabilizzate sono scese del 27,8% rispetto allo stesso mese del 2019. Sono 162 i nuovi contagiati da Covid nelle ultime 24 ore in Italia, in aumento rispetto ai 114 di ieri. Le vittime sono invece 13, in calo dopo le 17 di ieri. Buoni i dati in Emilia Romagna: 18 i positivi, con 9 asintomatici, e nessun decesso. A Rimini sono 3 i casi in più, di cui due di rientro dall'estero, uno italiano e uno straniero, già in isolamento domiciliare, e il terzo è emerso dopo screening sierologico. Due sono asintomatici e il terzo presenta sintomi lievi. Sono residenti a Rimini e San Leo. In Catalogna 938 nuovi casi nelle ultime 24 ore, col maggior numero registrato nella regione sanitaria di Barcellona. Per le autorità è dovuto ad un incremento del numero dei test, specie sugli asintomatici.