Bankitalia valuta negativamente la decisione di alzare il limite ai pagamenti senza Pos

Giudizio negativo di Bankitalia, in audizione alla Camera, sulla decisione di alzare il limite ai pagamenti senza Pos, pur definendo “prudente” la manovra di bilancio. Come ha rilevato Fabrizio Balassone, del servizio struttura, “per gli esercenti, il costo del contante in percentuale dell'importo della transazione è superiore a quello delle carte di debito e credito”, inoltre queste misure rischiano di ostacolare la spinta alla modernizzazione del Paese che anima il Pnrr, con l'esigenza di continuare a ridurre l'evasione fiscale. Secondo i calcoli Inps, senza reddito di cittadinanza nel 2020 ci sarebbe stato un milione di poveri in più. Torna così all'attacco Giuseppe Conte, presidente del M5S, che ha incontrato il segretario della Cgil Landini e domani vedrà il presidente di Confindustria Bonomi, per dire che il governo “toglie il reddito di cittadinanza per introdurre l'evasione di cittadinanza”. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni interviene da remoto al primo festival delle Regioni e Province autonome per parlare di crisi energetica.

Nel video l'intervista a Giuseppe Conte, presidente M5S, e l'intervento della presidente del Consiglio Giorgia Meloni