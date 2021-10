RIMINI Bar 92: atto vandalico, preso di mira il dehor

La brutta sorpresa questa mattina, per il titolare del bar 92, in via Morigi a Rimini. Le vetrate del dehor del suo esercizio, infatti, era state prese di mira da ignoti. L'episodio sarebbe avvenuto tra sabato e domenica. I vandali, uno o forse più, hanno probabilmente utilizzato un martello per distruggere le coperture allestite all'esterno, proprio per consentire agli avventori di consumare all'esterno del bar. Titolare che ha poi denunciato l'episodio alle forze dell'Ordine.



