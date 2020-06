MISANO ADRIATICO Barca si ribalta a quasi mezzo chilometro dalla costa, coppia soccorsa dalla Guardia Costiera

Ieri la Guardia Costiera di Rimini ha salvato una coppia originaria di Riccione che era rimasta bloccata in alto mare a quasi mezzo chilometro dalla costa di Misano Adriatico. I due, moglie e marito, si erano allontanati per un'escursione con la loro barca a vela da quattro metri quando, probabilmente per un colpo di vento, questa si è ribaltata, iniziando ad affondare. Sono riusciti comunque a inviare una richiesta di soccorso ai militari che, intervenuti prontamente, li hanno rinvenuti in acqua aggrappati allo scafo ribaltato. La coppia è rientrata sana e salva a bordo del mezzo della Guardia Costiera, nessuno di loro ha riportato traumi.



