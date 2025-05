Bartolucci in Procura: silenzio sull'omicidio Paganelli

È stata convocata ieri alle 15.40 in Procura a Rimini Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, in carcere dal luglio scorso con l’accusa di aver ucciso Pierina Paganelli con 29 coltellate. La donna è uscita dal Tribunale accompagnata dalla sua legale, l’avvocata Chiara Rinaldi.

Anche questa volta, Bartolucci si è avvalsa della facoltà di non rispondere, come già accaduto a febbraio, quando venne acquisito un audio in cui raccontava una versione diversa dei fatti: tre persone le avrebbero chiesto di aiutarle a ripulire la scena del crimine. Nonostante il possibile rilievo dell’episodio, Bartolucci ha mantenuto il silenzio.

Attualmente è indagata per minacce e diffamazione verso Manuela Bianchi, nuora della vittima, legata sentimentalmente a Dassilva. La difesa, composta dalla criminologa Roberta Bruzzone e dall’avvocata Rinaldi, ha dichiarato che Valeria è “in serissime difficoltà” e si sta valutando il ricovero in una struttura psichiatrica.

"La signora ha già collaborato con la Procura consegnando il proprio DNA, il cellulare e il computer", ha sottolineato l’avvocata Rinaldi. "Il suo silenzio è comprensibile, considerando le condizioni del marito, attualmente ricoverato in psichiatria".