Baruffa a Misano Adriatico: guidando auto di lusso 'targata San Marino' travolge un ragazzo

Nella prima mattina di oggi 16 luglio nel parcheggio di Villa delle Rose a Misano Adriatico un guidatore a bordo di un'auto di lusso e un ragazzo di origini albanesi hanno avuto un diverbio. Dalle prime informazioni, pare che il guidatore, a bordo di un'auto di grossa cilindrata, ha travolto il giovane che gli era salito sopra l'auto, per poi scappare. Il Resto del Carlino riporta che "l'auto è targata San Marino". Quest'ultimo è stato poi trasportato in ospedale dove ha ricevuto le cure. Gli è stata data una prognosi di alcuni giorni. Per ora non c'è stata nessuna denuncia, ma le forze dell'ordine stanno investigando sull'accaduto. Nelle chat private sta circolando un video choc sulla vicenda.