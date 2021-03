DAD "Basta didattica a distanza". A Rimini la manifestazione dei genitori in Piazza Cavour L'iniziativa è stata organizzata dalla Rete nazionale scuole in presenza

La prima manifestazione nelle scorse settimane quando in Piazza Cavour si presentarono circa 400 genitori. Ieri si sono ritrovati nuovamente per dire basta alla didattica a distanza e appellarsi a tutti gli enti preposti, partendo dal Governo, per la riapertura degli istituti in presenza. A muoversi, dopo la prima iniziativa attivata dal gruppo Facebook “Tutti a scuola”, la Rete nazionale scuole in presenza. L'iniziativa si è svolta in contemporanea a tutte le altre città in cui i comitati locali hanno aderito.

Dai genitori non viene contestata la gravità della situazione pandemica ma la pericolosità di possibili ripercussioni, soprattutto di carattere psicologico, che potrebbero svilupparsi con la Dad.

