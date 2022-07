EMILIA-ROMAGNA Batteri oltre limiti, stop bagno in mare soprattutto nel Riminese Per Arpae il fenomeno è anomalo

Batteri oltre limiti, stop bagno in mare soprattutto nel Riminese.

Vietato temporaneamente fare il bagno in 28 aree di balneazione della riviera emiliano-romagnola per valori anomali: superamento dei limiti della presenza del batterio escherichia coli. In base ai campionamenti programmati di martedì, Arpae ha registrato il superamento dei limiti in 28 su 98 punti di misura. Divieti a Goro, nel tratto di Pinarella di Cervia e in 26 tratti del Riminese. Il divieto per il rischio di valori fuori norma è consueto nelle 24 ore successive alle piogge, perché vengono aperti gli sforatori a mare. Qui però, data la perdurante siccità, il fenomeno resta senza spiegazione. La situazione è "anomala" per Arpae.

"Al momento le ipotesi possibili per spiegarne le cause sono rappresentate da un insieme di eccezionali condizioni meteorologiche", prosegue Arpae, "che, sommandosi, possono aver avuto un effetto particolarmente impattante sulla composizione delle acque marine". Sono attualmente in corso dei campionamenti, 14 dei quali sono già stati effettuati, i cui risultati sono attesi per oggi, mentre gli altri, a causa del mare mosso, saranno effettuati oggi.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: