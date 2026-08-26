Batteria al litio nell’indifferenziato, incendio nella discarica di Tavullia

Una batteria al litio, conferita erroneamente tra i rifiuti indifferenziati, sarebbe all'origine dell'incendio che ha interessato mercoledì pomeriggio circa 400 metri quadrati dell'impianto di Ca' Asprete, a Tavullia nella provincia di Pesaro Urbino. Secondo Marche Multiservizi il rogo sarebbe stato innescato da un piccolo rifiuto Raee, con ogni probabilità una batteria.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con quattro mezzi, riuscendo a impedire che le fiamme si propagassero al resto dell'impianto. Sette vigili del fuoco sono rimasti nell'area per le operazioni di bonifica e le successive verifiche. Presenti anche i tecnici dell'Arpam per gli accertamenti.

Quattro operatori di Marche Multiservizi sono intervenuti utilizzando due escavatori e due pale gommate per ricoprire di terra il focolaio e contenere le fiamme. Le operazioni si sono concluse entro le 15 e non si sono registrati danni a persone o cose.

"Rivolgo un appello a tutti a fare correttamente la raccolta differenziata. Una disattenzione nel conferimento dei rifiuti può provocare un incendio e creare un problema non soltanto per Tavullia, ma per tutto il territorio – è quanto ha sottolineato a Il Resto del Carlino il sindaco di Tavullia, Patrizio Federici –. In questo caso gli operatori stavano lavorando materiale appena arrivato e sono intervenuti immediatamente, chiamando i vigili del fuoco".

Anche Marche Multiservizi rinnova l’appello "a tutti i cittadini affinché prestino la massima attenzione nel conferimento dei rifiuti, seguendo le indicazioni previste per ogni tipologia di materiale. In particolare i Raee non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti indifferenziati né conferiti impropriamente negli impianti poiché possono contenere batterie o altri componenti in grado di provocare incendi".

L’impianto continua a operare regolarmente, "nel pieno rispetto di tutte le procedure e delle misure di sicurezza previste”.







