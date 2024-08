TRGEDIA IN MARE Bayesian, individuati quattro corpi dei dispersi Per le ricerche sono arrivati anche i sub impegnati nel 2012 sul relitto della Costa Concordia

Bayesian, individuati quattro corpi dei dispersi.

Sono stati recuperati dai sommozzatori dei vigili del fuoco i corpi di due dei sei dispersi del naufragio della Bayesian e sarebbero stati individuati i corpi di altre due vittime. Anche in questo caso i corpi si trovano all'interno dell'imbarcazione e le operazioni si presentano particolarmente difficoltose.

Dopo avere sentito il comandante della Bayesian, James Cutfield, in queste ore i pm di Termini Imerese e i militari della Capitaneria di Porto stanno sentendo gli altri membri dell'equipaggio e i passeggeri sopravvissuti. Le loro testimonianze servono per cercare di ricostruire quanto successo nel corso del naufragio della barca a vela nel mare di Porticello. Da chiarire cosa sia successo che abbia provocato l'inabissamento della nave in pochissimi minuti.

Intanto per le ricerche sono arrivati altri sub compresi i sommozzatori che hanno preso parte alla ricerche della strage della Concordia, la nave da crociera avvenuto la notte tra il 13 e il 14 gennaio del 2012. In questo modo potranno essere intensificate le immersioni per cercare di raggiungere le cabine che si trovano nella parte bassa dello scafo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: