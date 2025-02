FIERA BBTech Expo e Beer&Food Attraction: il cuore pulsante della Beverage Industry torna a Rimini L’evento di riferimento per la filiera della birra e del beverage torna a Rimini con oltre 600 espositori, innovazioni tecnologiche e incontri dedicati ai trend del settore.

Dal 16 al 18 febbraio, la Fiera di Rimini ospiterà BBTech Expo e Beer&Food Attraction, l’evento di riferimento per il settore della birra e del beverage organizzato da Italian Exhibition Group. Con oltre 600 aziende espositrici da Italia, Germania, Regno Unito, Spagna e Belgio, la manifestazione si conferma un hub europeo per professionisti e imprese del settore.

L’edizione 2025 si distingue per l’internazionalizzazione, grazie alla collaborazione con ICE Agenzia e Ministero degli Affari Esteri, che ha favorito la presenza di 130 buyer provenienti da 47 Paesi, con forte partecipazione europea ed extra-europea, in particolare dal Canada.

Innovazione e business in fiera

L’evento coprirà l’intera filiera, dalle materie prime alle tecnologie di produzione, fino a packaging e sistemi di spillatura. Tra i protagonisti del settore figurano aziende leader come Mr. Malt, BarthHaas, Easybräu-Velo, Gai, Berlin Packaging e Celli Group, che presenteranno le ultime novità in ambito produttivo e qualitativo.

Beer&Tech Arena: focus su innovazione e tendenze

Spazio anche alla formazione con la Beer&Tech Arena, che ospiterà talk su efficienza della filiera, birre analcoliche e microbirrifici. Il 18 febbraio, Unionbirrai concluderà il programma con un incontro sulla cultura della birra e il ruolo della formazione. BBTech Expo si conferma così un appuntamento imperdibile per chi opera nel settore, tra networking, aggiornamenti professionali e innovazione.

