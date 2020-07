LAVORO Bce: il turismo italiano il più colpito in Ue, crollo delle assunzioni del 77,9%

A giugno il tasso di assunzioni in Italia ha fatto registrare un -33,1, determinato in particolare dal turismo, il cui crollo in termini occupazionali non ha eguali nel resto dell'Ue. E' quanto emerge dall'ultimo bollettino della Bce. A livello generale, il Paese che ha visto ridurre di più le offerte di lavoro è stata la Spagna (-44%), seguita dalla Francia (-34,3). In Germania la diminuzione è del 15,6%. L'impatto più dirompente si è avuto sulle attività ricreative e i viaggi e, nell'area euro, l'Italia è stata la più colpita. A giugno in Italia il tasso di assunzione in questo settore ha registrato una diminuzione del 77,9% rispetto al periodo corrispondente. Il dato si confronta con un calo del 44% in Germania, del 28,8% in Francia e del 50,1% in Spagna.



