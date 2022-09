Bce: Schnabel, 'il debito dell'Italia? Usare bene recovery' No comment sull'ipotesi Meloni al Governo

La sostenibilità del debito "dipende dalla crescita economia" e "un ruolo significativo lo gioca il Next Generation Eu. È molto importante che i progetti per la crescita finanziati attraverso questo programma, siano perseguiti con coerenza e implementati integralmente". A dirlo è Isabel Schnabel, membro del Comitato esecutivo della Bce, in risposta a una domanda sull'elevato debito dell'Italia. Interpellata dalla testata tedesca T-online, Schnabel risponde così a una domanda sull'ascesa politica della destra in Italia con la leader di 'Fratelli d'Italia' Giorgia Meloni: "non commentiamo mai sugli sviluppi politici nei singoli Paesi".

