CRONACA RIMINI Beccati dopo la fuga dai Carabinieri oppongono resistenza: arrestati I due, di 25 e 27 anni con precedenti, guidavano sotto l'effetto di alcol e stupefacenti quando hanno incrociato i militari nel primo pomeriggio di domenica a Rivabella

Beccati dopo la fuga dai Carabinieri oppongono resistenza: arrestati.

Un controllo ordinario da parte dei Carabinieri domenica pomeriggio a Rivabella ha scatenato una pericolosa fuga prima in auto poi a piedi, una colluttazione con i militari e infine l'arresto. Protagonisti due ragazzi di 25 e 27 anni, entrambi già noti alle Forze dell’Ordine, accusati di resistenza e lesioni personali aggravate a Pubblico Ufficiale, nonché guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcol e sostanze stupefacenti.

I due erano a bordo di una vettura quanto i Carabinieri hanno intimato l'alt. Invece che rallentare e fermarsi la vettura ha accelerato repentinamente innescando un inseguimento per le vie limitrofe. Poco dopo i due si sono fermati e hanno abbandonato il veicolo, tentando la fuga a piedi, prontamente sventata dai militari.

I due non si sono comunque arresi, cercando di dileguarsi provando a spintonare gli operanti. Alla luce dell'evidente stato di alterazione psicofisica, è stato richiesto l’intervento del 118, che ha trasportato i fermati al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Rimini, dove le analisi hanno evidenziato l’assunzione di alcol e stupefacenti.

Dimessi e condotti in caserma, i due sono stati dichiarati in stato di arresto e portati in carcere in attesa della celebrazione del rito direttissimo fissato per la mattinata odierna.



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