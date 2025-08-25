RICCIONE Beccati due ladri di catalizzatori d’auto La Polizia locale di Riccione ha fermato nella notte tra giovedì e venerdì due italiani. A bordo dell'auto quattro catalizzatori, due elettroutensili portatili ed altri arnesi da scasso

Beccati due ladri di catalizzatori d’auto.

Se negli anni '80 e '90 andavano di moda i furti di autoradio nelle auto, negli ultimi anni i malviventi hanno preso di mira i catalizzatori. Lo testimonia anche l'ultimo episodio avvenuto nei giorni scorsi a Riccione.

Come ricostruisce la Polizia Locale riccionese in una nota, due uomini italiani tra i 30 e 40 anni, sono stati denunciati nella notte tra giovedì e venerdì scorso per tentato furto aggravato e ricettazione di marmitte sottratte ad alcune auto in sosta.

Le indagini sono partite a seguito di una segnalazione di un cittadino nei pressi della farmacia comunale di via Adriatica che ha dichiarato di aver udito un suono metallico e successivamente di aver visto due uomini che stavano armeggiando sotto una Jeep in sosta; aveva inoltre visto fuoriuscire da sotto il veicolo numerose scintille metalliche. Il sistema di allarme del veicolo era entrato in funzione e le due persone erano salite repentinamente su una station wagon e si erano allontanate in direzione Sud. L’equipaggio della Polizia locale in servizio, controllando la Jeep, ha verificato che l’impianto catalizzatore era stato manomesso, recuperando un componente metallico a terra parzialmente reciso dal veicolo.

Poco dopo, in un parcheggio isolato lungo via Puglia, è stata trovata l'auto sospetta. All'interno i due uomini che avevano le mani e gli indumenti con evidenti tracce di polvere e fuliggine. Ispezionando il veicolo sono stati reperiti quattro catalizzatori di diverse forme, con segni di taglio recentissimi, due costosi elettroutensili a batteria per il taglio del metallo e altri strumenti da scasso. Successivamente è stata acquisita querela da parte dal proprietario della Jeep danneggiata mentre altre sono arrivate nella mattinata di lunedì.

Considerate le circostanze accertate e il grave quadro indiziario delineato, si è proceduto alla denuncia in stato di libertà in concorso delle persone indiziate del reato di possesso ingiustificato di cose proventi da delitto, di tentato furto aggravato col possesso ingiustificato di arnesi da scasso.

La Polizia Locale spiega che il fenomeno dei furti di catalizzatori si deve al valore dei metalli presenti nei pezzi: rodio, palladio e platino. Questo tipo di furti si stanno moltiplicando a livello globale anche perché sono difficili da contrastare: i catalizzatori sono esposti all'esterno perché devono raffreddarsi e non hanno numeri di serie corrispondente al veicolo d'origine come accade con il motore della vettura.

