Beer&Food Attraction: a Rimini 600 visitatori si sottopongono all’alcol test.

Oltre 600 visitatori della fiera Beer&Food Attraction 2025 di Rimini hanno aderito volontariamente all’alcol test promosso da Fipe-Confcommercio.

L’iniziativa ha evidenziato una crescente consapevolezza sugli effetti dell’alcol, confermando che la maggior parte dei partecipanti mantiene un consumo responsabile.

“La strada giusta non è la tolleranza zero, ma una maggiore conoscenza”, spiega Aldo Mario Cursano, vicepresidente vicario di Fipe, sottolineando come la fiera abbia dato ampio spazio anche ai prodotti zero alcol, in linea con il trend di riduzione dei consumi registrato negli ultimi decenni. Fipe continuerà a promuovere iniziative per coniugare sicurezza e piacere, valorizzando il ruolo dei pubblici esercizi come luoghi di socialità.

