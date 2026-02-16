CIBO E BEVANDE Beer&Food Attraction, in fiera a Rimini il mondo della birra Secondo gli ultimi dati disponibili, il settore ha generato 10,6 miliardi di euro di valore nel 2024

Dalle IPA alle Stout, dalle Pils alle Weiss: birre da tutto il mondo e non solo in mostra all'undicesima edizione di Beer and Food Attraction alla fiera di Rimini, l'esposizione dedicata al settore bevande e food per gli operatori professionali. Gli espositori sono 1.600, provenienti da 14 Paesi e divisi in 11 padiglioni. Assegnati anche i premi Birra dell'anno, che quest'anno celebrano un trentennio di birre artigianali in Italia: "30 anni fa hanno aperto i primi birrifici in maniera molto isolata, poi si sono uniti, è nata Unionbirrai e poi negli anni il mercato è cresciuto tanto. Oggi possiamo senz'altro dire che quello della birra artigianale in Italia è un mercato maturo", spiega Francesco Mancini del direttivo di Unionbirrai, associazione di categoria dei piccoli birrifici indipendenti italiani. L'ambito premio di Birrificio dell'Anno è andato a Birra dell'Eremo di Assisi (Perugia).

Secondo gli ultimi dati di Assobirra, il comparto ha generato 10,6 miliardi di euro di valore nel 2024 e il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha parlato di possibili interventi per dare ulteriore slancio al settore: "Stiamo lavorando per innovazioni anche nel settore brassicolo, per cercare non solo di sostenerlo, come abbiamo fatto con il taglio delle accise, ma anche per dare possibilità alle aziende che producono di avere una multifunzionalità e divenire capaci di attrarre turismo valorizzando un meccanismo di produzione spesso legato al territorio e alle sue tradizioni".

Tra le novità di quest'anno a Beer&Food Attraction un reparto tutto dedicato ai cocktail e alla mixology e un focus sempre maggiore sulle bevande senza alcol, per un divertimento responsabile. Quello per bere analcolico o a bassa gradazione "è sicuramente un movimento generazionale: le nuove generazioni bevono semplicemente meno. Fortunatamente si sta ampliando molto anche l'offerta e quindi stanno nascendo dei prodotti che effettivamente sono molto buoni da bere", afferma Mirka Baù, head of marketing di Freely Srl, società specializzata in bevande gassate e spirits analcolici.

