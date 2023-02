FIERA DI RIMINI Beer & Food Attraction: partita l'8° edizione 600 marchi e acquirenti da 36 paesi del mondo per un settore con un fatturato annuo stimato di quasi 10 miliardi di euro

A Rimini si riunisce in un solo appuntamento la più completa offerta nazionale e internazionale di birre, bevande, cibo e tendenze per “l'out of home”. È "Beer & Food Attraction" arrivato all'8° edizione. In programma fino al 22 febbraio si affianca dalla 5° edizione di BBTech Expo, fiera delle tecnologie e materie prime per birre e bevande e dalla 12° edizione dell'International Horeca Meeting, appuntamento rivolto alla ristorazione nel settore alberghiero e commerciale.

“Grazie alla presenza dei principali stakeholder industriali, delle professioni e del territorio – afferma Lorenzo Cagnoni, presidente IEG - questa fiera è diventata il punto di riferimento per i professionisti del fuori casa”. Più di 600 i marchi presenti in un'area espositiva di 60.000 metri quadri e 114 buyer provenienti da 36 paesi.

Tra gli appuntamenti di spicco il premio Birra dell'Anno che elegge le migliori birre artigianali e il miglior birrificio artigianale e, per la prima volta a Rimini, il Campionato del Mondo di Pizza con 16 categorie in gara per un totale di 500 pizzaioli professionisti provenienti da tutto il mondo. Sul fronte del consumo di birra, la stima nazionale per il 2022 dovrebbe superare i 35 litri pro capite per un totale di 2 miliardi di litri con un fatturato di 9,5 miliardi di euro. Nel settore occupazione impiegati 5.200 addetti diretti, 16.500 indiretti e un indotto stimato in almeno 118.000 addetti. Nel 2022 bar e ristoranti sono cresciuti del 4% e attualmente in tutta Italia ammontano a oltre 328.000.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: