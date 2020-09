Bellaria: 14enne accoltellato al parco. Dimesso con prognosi di 22 giorni

L'aggressione si è verificata ieri sera intorno alle 22-22.30 per cause in apparenza futili. Secondo quanto finora ricostruito dai carabinieri di Bellaria, il 14enne era al parco a chiacchierare insieme a un amico nel consueto luogo di ritrovo serale di tanti giovani di Bellaria. Un parco di solito tranquillo, dove non gravitano bar o altri locali. A un certo punto i due riferiscono di essere stati avvicinati da un ragazzo poco più grande di loro, sui 17-18 anni, mai visto prima in zona, che avrebbe provato a vender loro la bici che aveva con sé. All'inizio i due avrebbero declinato cortesemente, poi si sarebbe accesa una lite degenerata in una breve colluttazione dopo la quale il ragazzo con la bici si sarebbe allontanato. A quel punto l'amico ha notato che il 14enne perdeva sangue e ha allertato i soccorsi.

Le ferite alla schiena, procurate verosimilmente da più colpi di un piccolo coltellino durante la colluttazione, erano per fortuna superficiali. Portato al pronto soccorso del Bufalini di Cesena il ragazzo è stato dimesso in un paio d'ore dopo la suturazione dei tagli. Dell'aggressore non si ha traccia. Le indagini dei carabinieri proseguono ma secondo le prime ipotesi si tratterebbe di un episodio sporadico non legato né a baby gang né a regolamenti di conti.