INDAGINI Bellaria: 14enne accoltellato al parco. Dimesso con prognosi di 22 giorni

Bellaria: 14enne accoltellato al parco. Dimesso con prognosi di 22 giorni.

Ieri sera, attorno alle 22, un 14enne bellariese, si trovava nel parco Giovanni Paolo II di Bellaria assieme ad un amico, quando è stato accoltellato alle spalle da un altro minorenne. Secondo le prime ricostruzioni il tutto sarebbe nato da una lite fra i giovanissimi, sfociata in violenza. La lama, sferrata da uno dei ragazzini nel gruppo, ha colpito il bellariese alla schiena, all'altezza della scapola,. Il 118, allertato dai passanti che hanno assistito all'episodio, ha stabilizzato il giovane per poi portarlo, in codice di massima gravità, al Bufalini di Cesena per il ricovero. È stato dimesso con una prognosi di 22 giorni. Sul posto i Carabinieri, per far luce sull'episodio e rintracciare l'autore della coltellata. Si ipotizza che si trattasse di un turista.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





Foto Gallery Rilievi delle Forze dell'Ordine

I più letti della settimana: