Bellaria, 19enne denuncia violenza durante lo stage in Riviera: indagini in corso

23 nov 2025
Una 19enne della provincia di Vercelli ha denunciato di aver subito una violenza sessuale mentre si trovava, a settembre, a Bellaria Igea Marina (Rimini), per uno stage come animatrice. Secondo quanto riportano quotidiani locali romagnoli, la ragazza ha spiegato alla polizia di aver partecipato ad una serata in discoteca organizzata dallo staff dell'agenzia per cui era impiegata.

Durante l'uscita, uno dei responsabili dello stage l'avrebbe avvicinata e lei lo avrebbe respinto. Una volta arrivati in albergo, secondo la denuncia, la 19enne sarebbe stata raggiunta nella toilette della hall: l'uomo avrebbe chiuso la porta e l'avrebbe aggredita, costringendola a subire abusi sessuali. La mattina dopo la ragazza è ripartita per il Piemonte, avrebbe raccontato tutto al fidanzato e ai genitori e dopo si sarebbe rivolta alla Questura di Vercelli per sporgere denuncia. L'uomo è stato identificato e sono in corso accertamenti, la vicenda è al vaglio degli investigatori.




