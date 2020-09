Bellaria: 22enne trovato con più di due etti di hashish addosso, arrestato

Un abitante di Bellaria di 22 anni, già noto alle autorità per i suoi precedenti di polizia, è stato arrestato dai Carabinieri di Rimini. L'uomo è stato sorpreso durante una perquisizione nella zona di Bordonchio in possesso di 207 grammi di hashish e di 22 grammi di cocaina. A insospettire le autorità l'atteggiamento sospetto del giovane, che è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo le formalità di rito è stato condotto in carcere, in attesa del processo che si terrà nei prossimi mesi.

